بيرسي تاو يصل الدوحة تمهيدًا لإعلان انضمامه إلى قطر القطري

وصل اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى نادي قطر القطري تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبات من المنتظر أن يخضع الوافد الجديد لقلعة الملك للفحص الطبي غدا السبت بمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.

وجاء وصول بيرسي تاو نجم الأهلي السابق متأخرًا إلى قطر ليجعل مشاركته غير ممكنة في مباراة الفريق أمام الدحيل اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري نجوم اريد، في حين سيكون اللاعب الجنوب أفريقي قادرا على خوض المواجهة التي ستجمع الفريق مع النصر الإماراتي في 17 يناير الجاري على استاد آل مكتوم في دبي.

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