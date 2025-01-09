أحمد عيد: أفضل بقاء بيرسي تاو في الأهلي

الأهلي، أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أفضل اللاعبين الذين انضموا للدوري المصري في الفترة الأخيرة.

الجزيري دماغه ليست مع الزمالك

وقال عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية: "سيف الجزيري دماغه ليست مع الزمالك، وكان لا يشارك بصفة غير منتظمة، وفي حالة تواجدي كنت سأبحث عن مهاجم آخر".

وتابع: "المهاجم المحترف في الزمالك، يجب أن يكون هداف الدوري أو رقم 2 في ترتيب الهدافين".

وواصل: "كنت أرى أنه من الأفضل بقاء بيرسي تاو، في الأهلي، في ظل الظروف التي يعاني منها النادي، ولكن في حالة ضم لاعب آخر لا توجد مشكلة من رحيله".

رضا سليم لاعب مميز

وشدد: "رضا سليم، من الأجنحة المميزة التي تواجدت في الدوري المصري في الفترة الأخيرة، ولكنه لم يحصل على فرصة مع الأهلي، رغم أن الأهلي كان يعاني من أزمة في الوينجات".

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