يورتشيتش يعاين أرضية استاد 11 نوفمبر قبل مواجهة ساجرادا (صور)

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على معاينة أرضية استاد ١١ نوفمبر، الذي تقام عليه المواجهة التي تجمع فريقه بنادي ساجرادا غدا السبت في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

مدرب بيراميدز يعاين أرضية استاد ١١ نوفمبر

وأبدى المدير الفني رضاه إلى حد كبير عن أرضية الملعب، مؤكدا أنها ستساعد الفريق على تقديم مواجهة قوية، طمعا في الفوز وحصد الثلاث نقاط وتأكيد التأهل.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال

وقفز فريق بيراميدز إلي قمة المجموعة الرابعة مع نادي الترجي بفارق الأهداف للأخير بعد الفوز الذي حققه على الفريق التونسي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

ساجرادا 5 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

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