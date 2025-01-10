الجمعة 10 يناير 2025
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القوائم الكاملة لانتخابات التجديد النصفي للبيطريين بالقاهرة والجيزة

نقابة البيطريين،
نقابة البيطريين، فيتو
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أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، اعتماد القوائم النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2025. 

جاء ذلك بعد تصديق اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات خلال جلسة مجلس نقابة البيطريين المنعقدة يوم الأربعاء 8 يناير 2025، عقب انتهاء فترة الطعون والتنازلات وفقًا للقواعد القانونية.

وأشارت نقابة البيطريين إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تعمل على إتمام كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح، حيث تم اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين. كما دعت النقابة جميع أعضائها إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات المقررة يوم الجمعة 7 فبراير 2025، التي ستُجرى تحت إشراف كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المشرفة اجتماعًا بمقر النقابة العامة مع مستشاري هيئة النيابة الإدارية، للتنسيق حول آليات الإشراف بما يضمن الشفافية والنزاهة الكاملة للعملية الانتخابية.

الجيزة
القاهرة
المرشحون بالقاهرة
المرشحون
مرشحو النقابة الفرعية بالجيزة
مرشحو النقابة الفرعية بالقاهرة

 

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النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور مجدى حسن القوائم النهائية لانتخابات التجديد النصفي انتخابات التجديد النصفي بالقاهرة والجيزة انتخابات نقابة البيطريين

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