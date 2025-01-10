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رياضة

سلوت يتحدث عن مواجهة أكرينجتون ستانلي ومنافسة كييزا لـ محمد صلاح

ارني سلوت
ارني سلوت

 شدد أرني سلوت، مدرب ليفربول، على ضرورة منح لاعبيه بعض الراحة، في ظل ضغط المباريات.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إراحة اللاعبين؟ لا توجد صعوبة في ذلك، إذا كنت في دوري به الكثير من المباريات فإن أحد أهم الأشياء هو منح اللاعبين قسطا من الراحة عندما يكون ذلك ممكنا".

وأوضح: "إذا غاب لاعب لمدة 5 أو 6 أسابيع، يتعين عليه إيجاد الزخم في أول 15 أو 20 دقيقة، وهذا ما رأيته في مباراة توتنهام".


وأضاف: "كل مباراة هي فرصة للجميع للعب، ويجب على كييزا أن يتنافس مع جاكبو ودياز وجوتا ونونيز ومحمد صلاح والجميع يعرف الأرقام التي يحققها صلاح".

وأتم: "كل القصص التي تربطنا بصفقات جديدة في الميركاتو الشتوي تقريبا غير صحيحة لذا ما الذي يمكنني التعليق عليه؟ الشائعات مستمرة ولكن لا تعليق من جانبي".

ويستعد ليفربول لمواجهة أكرينجتون ستانلي في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ليفربول محمد صلاح آرني سلوت

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