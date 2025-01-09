استمرار أعمال تطوير المطارات.. افتتاح تجريبي لأول ميناء جوي صديق للبيئة.. ورفع كفاءة مطار العلمين البوابة الرئيسية للسياحة الشاطئية

نجحت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية‎ في الانتهاء من كافة مشروعات المطارات المصرية خلال 2024، في سبيل تقديم خدمة للمسافر وتسهيل الاجراءات داخل المطارات.

وفي ضوء التقرير التالي نرصد ابرز اعمال التطوير بالمطارات المصرية

مطار شرم الشيخ الدولي

مشروع تطوير مبنى الركاب رقم (2)، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية للمطار بعد الإنتهاء من أعمال تطويره من 7.5 مليون راكب / سنويًا إلى 10 مليون راكب/ سنويًا.

وتم الإنتهاء من مشروع أعمال توسعه الترمك وزيادة عدد مواقف انتظار الطائرات من 47 موقف طائرات الى 68، وكذلك مشروع الصيانة العاجلة للموقع العام لمبنى الركاب رقم (1) بالمطار.، وكذلك إحلال وتجديد وحدات الإنارة للممرات بنظام LED.

تم الإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد وحدات الإضاءة بمبني الركاب رقم (1)، وكذلك الإنتهاء من تطوير منظومة كاميرٌات المراقبة.

تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير الممر الرئيسي والممر المساعد والممرات الفرعية.

تم الإنتهاء من توريد تركيب عدد (1) مصعد وعدد (2) سلم بصالة رقم (2).

تم رفع كفاءة مبنى كبار الزوار AVEX

مطار الغردقة الدولي

تم الإنتهاء من عملية الصيانة العاجلة للموقع العام لمبنى الركاب رقم (2) وكذلك مشروع التوسعة العاجلة للترمك بإنشاء عدد( 12) موقف طائرات وزيادة عدد مواقف الطائرات من 54 موقف انتظار إلى 66 موقف.

تم تنفيذ مشروع منظومة كاميرات المراقبة والتحكم بالأبواب.

مشروع منظومة كاميرات المراقبة، والتحكم بالأبواب

تم تنفيذ مشروع الأعمال العاجلة لبعض الأسقف بمبنى الركاب رقم (2).

تم رفع كفاءة دورات المياه بصاله السفر الداخلى

تم تطوير كفاءة شبكة مكافحة الحريق.

مطار برج العرب الدولي

نظرًا لأهمية المطار فقد تم إنشاء مبني ركاب جديد رقم (2).. صديق للبيئة بسعة 4,800,000 مليون راكب/سنويا، بمساحة حوالي 40000 متر مسطح إنشاء ترماك بسعة 16 موقف طائرات Remote stand –Code C))،، وموقف سيارات يسع حوالي 1000 سيارة وجميع المباني الخدمية اللازمة، وتم تصميم المبنى وفقًا لأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية في مجال إنشاء المطارات لتصل الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار بعد تشغيل المبنى الجديد إلى 6 مليون راكب سنويًا.

كما تم توريد عدد (2) جهاز الكشف على الحقائب بالأشعة المقطعية CT.

وتم الإنتهاء من مشروع إنشاء تاكسي موازي جديد Lot2 من خلال إنشاء رفع كفاءة مبني المستقبلين والمودعين وتتضمن الأعمال الاعتيادية وأعمال الإلكتروميكانيك وتشمل أعمال الكهرباء والتيار الخفيف والميكانيكا وأعمال Fire fighting بجميع تجهيزاتها.

مشروع رفع كفاءة الممر الرئيسى بالاضافة الى مشروع إنشاء ترمك جديد

مطار سفنكس الدولى

يقع المطار في محافظة الجيزة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الكيلو 45 ولقربه من المتحف الكبير يعد من المطارات السياحية وذلك لتحقيق رؤية الدولة القومية للتنمية الشاملة، الاستيعابية إلى 1.2 مليون راكب/ سنة.

تم تطوير المبني القائم، وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار من 300 ركب / ساعة ليسع 1200 راكب / ساعة - بالاضافة الى مشروع صيانة عاجلة للحقل الجوي.

تم تنفيذ أعمال صيانة للترمك الخرساني وإعادة التصميم والتخطيط للترمك ودهان العلامات الملاحية للممر الحالي وأعمال صيانة للأسفلت حول الترمك.

قرب الإنتهاء من مشروع توسعة وإنشاء ترماك جديد، واعمال الانارة.

تم الإنتهاء من إنشاء مبنى الأمن والجمارك وغرفة الإرشاد، وإضافة وصلات سيور لمنظومة سيور الوصول لتسهيل أعمال التحميل الخاصة.

تم الإنتهاء من إنارة الترماك وأبراج الإنارة بشكل كامل

مطار سانت كاترين الدولي

يعد تطوير المطار من المشروعات القومية والتي تهدف لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفقًا لرؤية الدولة المصرية بما يخدم مشروع التجلي الأعظم لإحياء المكانة الروحانية والدينية للبقعة السياحية الجديدة بمحافظة جنوب سيناء، حيث يبعد المطار عن مدينة سانت كاترين بحوالي 37 كم شمال شرق.

- تطوير مبنى الركاب والمبانى الخدمية حيث تم إنشاء صالة ركاب جديدة سعة 600 راكب / ساعة لاستيعاب 800 الف راكب سنويا وإنشاء مباني خدمية - تنفيذ ساحة انتظار سيارات سعة 100 استكمال أعمال رفع الأسوار طبقا لاشتراطات ICAO -.

- تم رفع كفاءة وتطوير صالة الركاب القائمة وتحويلها الي صالة لكبار الزوار".

تم تنفيذ أعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: شملت أنظمة المطارات، والتأمين، والتسهيلات، والبنية التحتية، وشبكات الأنظمة المختلفة وأنظمة الأمن، ونظام الجوازات.

بالإضافة إلى أعمال تطوير الحقل الجوي، وتوريد وتركيب منظومة إنارة للممرات

مطار العلمين الدولي

تم تطويرالمطار كونه البوابة الرئيسية للسياحة الشاطئية، ويهدف المطار لخدمة مناطق الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة كمقاصد سياحية جاذبة، فقد شهدت أعمال تطويره رفع طاقته الاستيعابية الى400 ألف راكب في الساعة، وتطوير الممرات الجوية لتستوعب 45 طائرة، كما تم إنشاء ممر جديد بطول 4 كيلومترات، وعرض 45 مترًا بالإضافة إلى تجهيز ساحة انتظار تتسع لــ 400 سيارة و150 أتوبيسًا، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مبنى الامن والجمارك، بمسطح حوالى 250 م2.

- تم الإنتهاء من مشروع إعاشة قوات الحماية المدنية، بمسطح حوالى 325 م2.

- تم رفع كفاءة الاعمال الكهربائٌية للمطار.

- شهد المطار إقامة الحدث العالمي 2024 Egypt International AIRSHOW



مطار العريش الدولي:

جارى الانتهاء من أعمال مبني الركاب والمباني الخدمية وإنشاء صالة ركاب جديدة سعة 600 راكب/ساعة والمتضمنة الأنظمة المطلوبة لأعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إنشاء عدد 26 مبني خدمي - ورفع كفاءة عدد 9 مباني خدمية قائمة ومنطقة انتظار سيارات وحافلات تسع 250سيارة و25 حافلة وإنشاء الطرق الإدارية والخدمية وتنسيق الموقع العام.

تم تنفيذ طرق أسفلتيه لدخول المطار – وانشاء بوابة للرسوم.

مطار سوهاج الدولي

تم إنشاء مبنى الامن والجمارك بإجمالى مساحة 250 متر

مطار أسوان الدولي

جاري رفع كفاءة الممر الرئيسى وإنشاء منظومة صرف للأمطار واحلال وتجديد إنارة الممرات.

مطار الاقصر الدولي

تم الانتهاء من اعمل صيانة للموقع العام لمبنى الركاب وأعمال البنية التحتيه الخاصة به.

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