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طب الإسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 83 من الطلاب الوافدين

الدفعة 83 من الطلاب
الدفعة 83 من الطلاب الوافدين

 نظمت كلية الطب بجامعة الإسكندرية، احتفالية تخريج الدفعة 83 من الطلاب الوافدين بالبرنامج العام  للعام الجامعي 2023/2024، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب.

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 جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان يوسف، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله،  وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات،  ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من القناصل والسفراء والهيئات الدبلوماسية وأولياء الأمور.

 وفي كلمتها هنأت الدكتورة إيمان يوسف الطلاب الوافدين بتخرجهم من كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مؤكدة أن كلية الطب بجامعة الإسكندرية صرح كبير يتمتع بسمعة دولية طيبة علي منصة "إدرس في مصر" والذي يسعى الطلاب من جميع أنحاء العالم أن ينتموا إليه ويتخرجون منه، كما تقدمت بالشكر للطلاب علي مجهودهم الذي بذلوه وعملهم الدؤوب على مدار سنوات الدراسة.

ولفتت إلى التحديات والصعوبات التي واجهوها ومن أهمها بعدهم عن الأهل والوطن، مشيرة إلى أن مصر كانت وطنهم الثانى، وأن اليوم هو يوم القسم ومن بعده سيكونون أطباء المستقبل وسفراء لمصر في بلادهم.

وأكدت أن إدارة الكلية ستكون داعمة لهم في مسيرتهم العملية والعملية القادمة وتفتح أبوابها للتعلم سواء في سنة التدريب الإلزامي كأطباء امتياز أو طلاب في الدراسات العليا، كما تقدمت بالشكر لأولياء الأمور مؤكدة أن اليوم هو يوم الحصاد لهم حيث يحصدون ثمرة كفاحهم وتعبهم علي مدار سنوات الدراسة ليكونوا أطباء يفتخرون بهم في بناء بلادهم.

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كليه الطب جامعه الإسكندرية عبد العزيز قنصوه رئيس جامعه الإسكندرية الدكتورة إيمان يوسف

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