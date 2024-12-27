الانتقام من أجل الكرامة.. شاب يقتل زوج عمته بسبب معايرته له بهروب شقيقته.. أهل الضحية: مش عارفين قتله ليه

في حادثة مروعة أدمت قلوب أهالي قرية كفر حكيم التابعة لمركز كرداسة، في محافظة الجيزة أقدم شوقي حربي، سائق توك توك يبلغ من العمر 35 عامًا، على قتل زوج عمته شامل أحمد، 57 عامًا، خفير، بعد أن سدد له 4 طعنات قاتلة في الرقبة أثناء نومه داخل منزله.

وقالت والدة المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”،: ابني والمتهم اتعشوا مع بعض وكانوا كويسين وشربوا الشاي.

وأضافت والدة المجني عليه، أن المتهم تسلل إلى منزل الضحية، خلال نومه بعد ساعات من تناوله العشاء معه وأنهى حياته بـ10 طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده ورقبته وعينه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأردفت والدة المجني عليه، أنه جلس بجانب الجثة وأشعل سيجارة، مستكملة: جه صحاني من النوم وقالي أنا قتلت ابنك وكان ماسك السكينة في أيده وبيمسح دمه في هدومه، ومكانش هامه أي حاجة وإحنا مش عارفين أيه السبب.

شقيقة المجني عليه، التي تعيش معه، عبّرت عن صدمتها، مؤكدة أن شوقي كان يقيم معهم في المنزل بشكل شبه دائم، يأكل وينام على نفقتهم، وقالت بأسى: "كان أخويا بيخاف عليه وبيساعده، ليه يقتله كده؟".

ووجهت والدة المجني عليه استغاثة للمسئولين بالقصاص لنجلها من المتهم، قائل: عايزة حق ابني وزي ما قتل ابني يتقتل بعد ما يتم عياله وهو راجل على قد حاله.

أما عن تفاصيل الحادث فيعود إلى خلاف عائلي معقد، حيث أفادت التحقيقات بأن شوقي كان يشعر بالإهانة بعد هروب شقيقته مع عشيقها وإنجابها طفلًا منه، ما تسبب في فضيحة للعائلة.

ومع انتشار الأحاديث بين أهالي القرية، شعر شوقي بأن زوج عمته كان من بين الذين ساهموا في التشهير بالواقعة، ما دفعه للتخطيط للانتقام منه بهذه الطريقة الوحشية.



بلاغ ورد إلى مديرية أمن الجيزة بوقوع الجريمة، حيث عثر رجال المباحث على جثة الضحية غارقة في الدماء ومصابة بعدة طعنات نافذة، وانتقل فريق من الأدلة الجنائية لجمع المعلومات، وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه أثناء محاولته الهروب.

اعترافات صادمة للمتهم أمام النيابة العامة

وخلال التحقيقات، اعترف شوقي بتنفيذ الجريمة، بسبب ما اعتبره "تشويه سمعة شقيقته"، رغم إنكاره وجود نية مسبقة للقتل، وأكدت جهات التحقيق أن المتهم كان مدفوعًا بشعور الانتقام بعد الحادثة العائلية التي دمرت سمعة أسرته.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهم "شوقي.ح" 35 عاما، أنه أنهى حياة خفير (زوج عمته) ويدعى "شامل.أ" 57 عاما، مؤكدا: "كان بيعايرني بأختي في كل مكان، خلي القرية كلها تتكلم عليا"، مشيرًا إلى أن شقيقته هربت مع شخص منذ فترة، مما جعل أهل القرية يتحدثون عنها ويشوهون سمعتها.

وأضاف المتهم أنه حاول البحث عن شقيقته ولم ينجح، مما دفعه إلى الانتقام من الضحية، الذي كان يكرر معايرته له في القرية.

وتابع المتهم في اعترافاته، أنه في يوم الحادث قرر الانتقام، فأستل سكينًا وطعن المجني عليه ثلاث طعنات، واحدة في الرقبة وأخرى في العين وأخرى في خلف الرقبة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحالت المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.