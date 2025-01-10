الجمعة 10 يناير 2025
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رياضة

رودريجو: اللعب ضد برشلونة صعب دائمًا

رودريجو
رودريجو

تحدث النجم البرازيلي رودريجو لاعب فريق ريال مدريد عن مواجهة فريق برشلونة، خلال اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأكد رودريجو استعداد الفريق لمواجهة برشلونة، الخصم التقليدي، معترفًا: “اللعب ضد برشلونة دائمًا ما يكون صعبًا، لكننا مستعدون ونريد الفوز باللقب”.

تألق البرازيلي رودريجو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مسجلًا هدفًا حاسمًا قاد ريال مدريد للفوز على ريال مايوركا والتأهل إلى النهائي المرتقب ضد برشلونة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد  نظيره فريق برشلونة، في المباراة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة ضد ريال مدريد، يوم الأحد المقبل 12 يناير، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ريال مدريد برشلونة السوبر الإسباني

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