الجمعة 10 يناير 2025
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أخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الجمعة 10 يناير 2025). 

درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-01- 2025 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود يسود طقس معتدل على أغلب الانحاء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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