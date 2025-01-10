الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جارسيا يرفض الرحيل عن برشلونة في ميركاتو الشتاء

أريك جارسيا
أريك جارسيا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل إريك جارسيا مع فريقه برشلونة واحتمالية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، حظي أريك جارسيا بثقة المدرب الألماني هانز فليك، الذي أشركه كلاعب وسط دفاعي أساسي، قبل أن تبعده الإصابة عن الملاعب لعدة أسابيع، وبعد عودته، تقلصت مشاركاته مع تألق كل من كاسادو وبيدري في خط الوسط وثنائي الدفاع كوبارسي وإينيجو مارتينيز، الذين قدما أداءً مميزًا، رغم ذلك، عندما حصل على دقائق لعب، قدم أداءً جيدًا وأبقى هانز فليك على ثقته به.

مع ذلك، وضع جارسيا لم يغب عن أنظار عدة أندية في الدوري الإسباني، حيث أبدت اهتمامها بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية ويبرز من بينها نادي جيرونا الذي لا يزال مدربه ميشيل يضغط لإعادته، مؤكدًا أن جارسيا كان عنصرًا محوريًّا في الموسم التاريخي السابق للفريق، ويرى أنه قادر على تكرار ذلك النجاح.

 كما أبدى ريال سوسيداد اهتمامه، وفقًا لما ذكرته “كاتالونيا راديو”، لكن اللاعب يفضل في حال الرحيل العودة إلى جيرونا.

وأكدت صحيفة سبورت أن رغم ذلك، تبدو مغادرة جارسيا في يناير أمرًا صعبًا لأن اللاعب نفسه يفضل إكمال الموسم مع برشلونة واتخاذ قرار بشأن مستقبله في الصيف المقبل.

وكان إريك جارسيا قد قضى موسمًا مميزًا مع جيرونا على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، حيث أظهر تألقًا كبيرًا ساعد الفريق في تقديم أداء مميز.

وعاد اللاعب إلى برشلونة في بداية الموسم الحالي، ولكن سرعان ما وجد نفسه بعيدًا عن التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب هانز فليك، نظرًا لعدة إصابات تعرض لها والتي أبعدته عن المشاركة في عدد من المباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة إيريك جارسيا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

رودريجو: برشلونة خصم صعب ومستعدون لحصد لقب السوبر

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور)
ads

الأكثر قراءة

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

1613 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025

ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس

سلوت يتحدث عن مواجهة أكرينجتون ستانلي ومنافسة كييزا لـ محمد صلاح

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

منوعات

المزيد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" عن حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

المرض ممنوع، أغرب مرسوم في بلدة إيطالية

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 10 يناير 2025

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

معنى «فجاجا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة نوح

كيف انتقم الله من أهل مدين وأصحاب الأيكة؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية