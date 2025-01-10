جارسيا يرفض الرحيل عن برشلونة في ميركاتو الشتاء

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل إريك جارسيا مع فريقه برشلونة واحتمالية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، حظي أريك جارسيا بثقة المدرب الألماني هانز فليك، الذي أشركه كلاعب وسط دفاعي أساسي، قبل أن تبعده الإصابة عن الملاعب لعدة أسابيع، وبعد عودته، تقلصت مشاركاته مع تألق كل من كاسادو وبيدري في خط الوسط وثنائي الدفاع كوبارسي وإينيجو مارتينيز، الذين قدما أداءً مميزًا، رغم ذلك، عندما حصل على دقائق لعب، قدم أداءً جيدًا وأبقى هانز فليك على ثقته به.

مع ذلك، وضع جارسيا لم يغب عن أنظار عدة أندية في الدوري الإسباني، حيث أبدت اهتمامها بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية ويبرز من بينها نادي جيرونا الذي لا يزال مدربه ميشيل يضغط لإعادته، مؤكدًا أن جارسيا كان عنصرًا محوريًّا في الموسم التاريخي السابق للفريق، ويرى أنه قادر على تكرار ذلك النجاح.

كما أبدى ريال سوسيداد اهتمامه، وفقًا لما ذكرته “كاتالونيا راديو”، لكن اللاعب يفضل في حال الرحيل العودة إلى جيرونا.

وأكدت صحيفة سبورت أن رغم ذلك، تبدو مغادرة جارسيا في يناير أمرًا صعبًا لأن اللاعب نفسه يفضل إكمال الموسم مع برشلونة واتخاذ قرار بشأن مستقبله في الصيف المقبل.

وكان إريك جارسيا قد قضى موسمًا مميزًا مع جيرونا على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، حيث أظهر تألقًا كبيرًا ساعد الفريق في تقديم أداء مميز.

وعاد اللاعب إلى برشلونة في بداية الموسم الحالي، ولكن سرعان ما وجد نفسه بعيدًا عن التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب هانز فليك، نظرًا لعدة إصابات تعرض لها والتي أبعدته عن المشاركة في عدد من المباريات.

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