الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة مسن في حالة تحلل داخل شقته بـ 15 مايو

جثة، فيتو
جثة، فيتو

 صرحت نيابة مايو والتبين الجزئية، بدفن جثة مسن في حالة تحلل تام داخل شقته بمدينة 15 مايو، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتشير التحريات الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

كان المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، قد تلقى بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة فى حالة تحلل تام وهى لعجوز يدعى محمد عبد اللطيف، كان يقيم بمفرده.

 

وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الظاهري على الجثة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا وجود لشبهة جنائية.

تحفظت الأجهزة الأمنية على جثمان المتوفى، تحت تصرف النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مايو والتبين قسم شرطة 15 مايو النيابة العامة 15 مايو

مواد متعلقة

التحقيقات: مواد قابلة للاشتعال ساعدت على انتشار حريق منطقة الزرايب

النيابة تحقق في حريق نشب بمخلفات بالقرب من متحف الشمع بحلوان

النيابة تصرح بدفن جثة عريس لقي مصرعه داخل مصنع الحديد بحلوان

النيابة تحقق في مقتل رجل وزوجته على يد نجلهما بمدينة 15 مايو

النيابة تحقق في حريق شقة سكنية بالمعادي

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر تسرب غاز داخل شقتها بالمعادي

دفن جثمان طفل لقي مصرعه دهسًا بسيارة طائشة في البساتين

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة بالمعادي
ads

الأكثر قراءة

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

1613 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025

ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس

رغم رسائل الشرع، إسرائيل تتخذ خطوات أكثر خطورة في سوريا

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام في واقعة فيديو طفل بمشروب كحولي ومواد مخدرة

أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، تحرك نووي لأمريكا في جرينلاند، لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين، نجم عالمي يحرض على صلاح

5 صور ترصد رفع أنقاض منزل أسيوط المنهار

منوعات

المزيد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" عن حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

المرض ممنوع، أغرب مرسوم في بلدة إيطالية

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 10 يناير 2025

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

13 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

معنى «فجاجا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة نوح

كيف انتقم الله من أهل مدين وأصحاب الأيكة؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية