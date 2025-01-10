النيابة تصرح بدفن جثة مسن في حالة تحلل داخل شقته بـ 15 مايو

صرحت نيابة مايو والتبين الجزئية، بدفن جثة مسن في حالة تحلل تام داخل شقته بمدينة 15 مايو، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتشير التحريات الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

كان المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، قد تلقى بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة فى حالة تحلل تام وهى لعجوز يدعى محمد عبد اللطيف، كان يقيم بمفرده.

وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الظاهري على الجثة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا وجود لشبهة جنائية.

تحفظت الأجهزة الأمنية على جثمان المتوفى، تحت تصرف النيابة العامة.

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