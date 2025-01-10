وزير الإسكان: تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل و1262 بيتا نوبيا بأسوان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المحافظات، و1262 بيتا نوبيا بأسوان، وذلك من خلال قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان خلال العام 2024.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وحل مشكلات بعض النوبيين بعمل إحلال وتجديد لمساكنهم التي تسبب خطرًا على أرواحهم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بما يتناسب مع دخلهم، حيث تعتمد سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة لهم.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان، أن الوحدات التي تم العمل عليها بمحور محدودي الدخل شملت 950 وحدة بكفر الشيخ، و936 وحدة ببورسعيد – بور فؤاد، و29 وحدة بمركز أسوان كوم امبو، ووحدات الإسكان المتوسط شملت 360 وحدة بالبحر الأحمر، و2856 وحدة ببور فؤاد ببورسعيد.

وأضاف المشرف على قطاع التشييد والمقاولات، أنه تم الانتهاء من تنفيذورفع كفاءة 72 بيتا نوبيا، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 1190 بيتًا آخر بمركز مصر النوبة بمحافظة أسوان§±، لافتًا إلى أن القطاع يتولى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع ووصلات مياه الشرب والصرف الصحي وكابلات الكهرباء، بجانب تنفيذ المباني الخدمية ببعض مواقع العمارات.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم شن حملات لغلق أنشطة مخالفة وإزالة مخالفات بناء وتعديات وإشغالات، بمدن دمياط الجديدة، والساحل الشمالي الغربي، وبدر، والشيخ زايد، والسادات، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق.



وأكد وزير، مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتًا إلى أن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.



وفي هذا الإطار، قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنفيذ 4 قرارات غلق لمحال تعمل بدون ترخيص ومتعدية على خط التنظيم وورش صيانة لسيارات بالأحياء السكنية، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم فصل المرافق (مياه - كهرباء)، ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية طبقا للقواعد المنظمة ففي هذا الشأن.



وتابع المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، تنفيذ حملات إزالة لإشغالات وتعديات على الأراضي تحت ولاية الجهاز بمنطقة باب البحر بمطروح، ومنطقة مدخل براني بغرب مطروح، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة من مديرية أمن مطروح ومشاركة قسم شرطة مركز ومدينة براني.

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