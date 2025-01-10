الجمعة 10 يناير 2025
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اقتصاد

هل يمكن إصدار بطاقة أون لاين من المحفظة الذكية في CiB؟

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

 يبحث العديد من عملاء  البنك التجاري الدولي CIB، عن مدى تقديم المحفظة الذكية إصدار بطاقة أون لاين لمعاملات الشراء عبر الإنترنت.

وأوضح مسئولون بالبنك التجاري الدولي CIB، أنه يمكن إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا وبالعملة المحلية فقط.

ويقدم البنك التجاري الدولي خدمات عديدة لعملائه، ومنها خدمة المحفظة الذكية من CIB.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه)

شحن رصيد التليفون المحمول

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال"

 

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد

 

 يحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديم خدمات متنوعة ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.


ويتم تقديم هذه الخدمة لعملاء بنك التجاري  cib الدولي عبر عدة خطوات أساسية وهي كالتالي:

 

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

 

2- يتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

 

3- لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.


4-العمليات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN).

5-  يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

 

6- يتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

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