الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-01- 2025 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود يسود طقس معتدل على أغلب الانحاء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 10-1-2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 10 - 01 -2025

طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   11  ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  18

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 - ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07  ودرجة الحرارة العظمى 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الجمعة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 10 - 01 -2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 10-01-2025 في مصر

تحذير من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا

أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 10-1-2025
ads

الأكثر قراءة

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع 10 أصناف أبرزها الطماطم والبصل

البيضاء تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تحرك بالنووي، خطوة أمريكية خطيرة بشأن جرينلاند بعد إعلان ترامب السيطرة عليها

بعد إعجازه الطبي الجديد، تامر حسني يطالب بإطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على أحد ميادين مصر

أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، تحرك نووي لأمريكا في جرينلاند، لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين، نجم عالمي يحرض على صلاح

منوعات

المزيد

المرض ممنوع، أغرب مرسوم في بلدة إيطالية

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

لا يدرك ما يجري حوله، بايدن يغفو أثناء جنازة جيمي كارتر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في منشأة ناصر؟ تفاصيل حريق منطقة الزرايب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية