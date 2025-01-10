تأهل فولهام وإيفرتون للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي، تأهل فولهام إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه الكبير على ضيفه واتفورد، أحد أندية دوري البطولة الإنجليزية "شامبيونشيب" 4-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وتقدم فولهام في الدقيقة 26 عن طريق رودريجو مونيز، قبل أن يدرك واتفورد التعادل في الدقيقة 33 عن طريق روكو فاتا.

وفي الدقيقة 49 سجل راؤول خيمنيز الهدف الثاني لفولهام من ضربة جزاء، قبل أن يضيف يواكيم أندرسن الهدف الثالث في الدقيقة 65، فيما اختتم تيموثي كاستاني الرباعية في الدقيقة 85.

تأهل إيفرتون

كما لحق إيفرتون بركب المتأهلين للدور الرابع، لدى فوزه على ضيفه بيتربورو، أحد أندية الدرجة الأولى، 2-0.

وسجل بيتو هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة 42، قبل أن يضيف إيليمان ندياي الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

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