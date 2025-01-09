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رياضة

إيفرتون يعلن إقالة مديره الفني شون دايتش ومورينيو أقوى المرشحين لخلافته

شون دايتش، فيتو
شون دايتش، فيتو

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الخميس، عن إقالة مدربه شون دايتش، في خطوة تهدف إلى تحسين وضع الفريق والهروب من مناطق الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام شون دايتش مع إيفرتون

وتمكن دايتش، الذي تولى تدريب الفريق في يناير 2023 خلفا لفرانك لامبارد، من إنقاذ الفريق في موسمه الأول من الهبوط بفضل الفوز على بورنموث 1-0 في اليوم الأخير من الدوري.

واستطاع الحفاظ على الفريق بعيدا عن خطر الهبوط الموسم الماضي، رغم تعرض النادي لخصم نقاط في مناسبتين منفصلتين.

لكن الموسم الحالي شهد تحديات أكبر، حيث غادر اللاعب الأساسي أمادو أونانا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما بدأ الفريق الموسم ببطء في انتظار عودة المدافع جاراد برانثوايت من الإصابة.

وتمت إقالة دايش والفريق يحتل المركز 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، قبل ساعات من مباراة الفريق ضد بيتربورو في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وإلى جانب دايتش، شملت الإقالة أيضا عددا من أعضاء الجهاز الفني، بما في ذلك إيان ووان، وستيف ستون، ومارك هوارد، وبيلي ميرسر.

وتم تكليف مدرب فريق تحت 18 عاما، ليتون باينز، وقائد الفريق شيموس كولمان بقيادة الفريق بشكل مؤقت.

مورينيو مرشح لخلافة دايتش في تدريب إيفرتون

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن ملاك إيفرتون الجدد، مجموعة فريدكين (TFG)، يخططون للاستغناء عن خدمات المدرب شون دايتش، بحلول الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن الملاك الأمريكيين يدرسون البدائل بجدية، بما في ذلك عودة المدرب السابق دافيد مويس لتولي المهمة، وقيادة النادي إلى ملعبه الجديد في براملي-مور دوك الصيف المقبل.

وتابعت بأن الترشيحات وضعت مورينيو، مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام السابق، على رأس اللائحة، في صفقة ستعد استثنائية إن حدثت، لأن مالك TFG، دان فريدكين، الذي يملك أيضًا نادي روما، كان قد أقال المدرب البرتغالي قبل عام.

ويعيش المدرب البرتغالي، الذي تولى تدريب فنربخشة الصيف الماضي، حالة من التوتر مع السلطات التركية بشأن طريقة إدارة الدوري.

وأشارت "ذا صن"، إلى أن مورينيو يرغب بشدة في الحصول على فرصة جديدة للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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