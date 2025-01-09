الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان

عبدالرحمن القرضاوي،
عبدالرحمن القرضاوي، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن دولة الإمارات  تسلمت من السلطات المختصة في لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي وذلك بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام.

الإمارات تتسلم عبدالرحمن القرضاوي 

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية في تقريرها، أن أمر التسليم جاء  بناء على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين.

وأكدت دولة الإمارات على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم.

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الإمارات عبدالرحمن القرضاوي لبنان

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