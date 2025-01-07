الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

وكالة الأنباء اللبنانية: قرار بترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

عبدالرحمن القرضاوي،فيتو
عبدالرحمن القرضاوي،فيتو

أفادت «وكالة الأنباء اللبنانية»، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أعلن أن مجلس الوزراء في لبنان اتخذ قرارا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى دولة الإمارات.

 

زيارة إلى سوريا برئاسة نجيب ميقاتي

وبحسب «وكالة الأنباء اللبنانية»، لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء إلى أنه "سيكون هناك زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولكن الموعد لم يحدد بعد".

وأشار الى أن ميقاتي أكد في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء أنه اتفق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال اتصال، على دوام التواصل بما فيه مصلحة لبنان وسوريا والمنطقة".

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