الجمعة 10 يناير 2025
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أخبار مصر

مدير خط نجدة الطفل يكشف عقوبة صفحات بيع الأطفال علي السوشيال ميديا

بيع أطفال على السوشيال
بيع أطفال على السوشيال ميديا، فيتو
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قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لخط نجدة الطفل:"تقدمنا ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد صفحات لتبني الأطفال بمقابل مادي على مواقع التواصل الاجتماعي".

 

عقوبة تبني الأطفال بمقابل مادي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر":"عقوبة تبني الأطفال بمقابل مادي تصل إلى الغرامة 500 ألف جنيه والسجن المؤبد"

 

محاولات بيع الأطفال على السوشيال ميديا

وتابع:"أنقذنا أطفال من محاولات بيعها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتم ضبط متهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات وصدر أحكام ضد المتهمين بالإتجار بالبشر، وبعض الأطفال تم وضعهم في دور رعاية لأنه لم يستدل لهم على أسر".

 

ولفت:"أحد المتهمين في واقعة سابقة قال مكنتش أعرف إنه مش قانوني إني أتبنى طفل بمقابل مادي من على الإنترنت".

 

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النصب على المواطنين بعمليات بيع وهمية للأطفال

وأشار:"بعض الصحفات على السوشيال ميديا تقوم بالنصب على المواطنين بعمليات بيع وهمية للأطفال"، مؤكدًا: ظاهرة بيع الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في السنوات الأخيرة

 

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