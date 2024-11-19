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أخبار مصر

مدير نجدة الطفل يكشف مفاجأة بشأن زواج القاصرات

زواج القاصرات، فيتو
زواج القاصرات، فيتو

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل: "للأسف الشديد ليس لدينا قانون في مصر يحظر زواج القاصرات، حيث إن مشروع القانون مقدم لمجلس النواب منذ يونيو 2022، ولم يرَ النور حتى الآن".

إيقاف حالات زواج القاصرات

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، المركز الرئيسي لخط نجدة الطفل في القاهرة وزملاؤنا في لجان الطفل بالمحافظات أيضًا، والجمعيات الأهلي الشريكة يعملون لإيقاف حالات زواج القاصرات"

قانون الأحوال المدنية 

وأوضح عثمان، أن المادة 31 من قانون الأحوال المدنية تمنع توثيق زواج الفتاة دون الـ18 عامًا، وبالتالي الطريق الخفي هو الزواج العرفي على يد محامٍ أو شيخ جامع أو مأذون، وللأسف في الزواج العرفي ليس هناك حقوق للطفلة المتزوجة أو الطفل الذي يولد، لأنه ليس هناك أوراق لتسجيله.

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واختتم عثمان، أننا نحاول العمل وفق مسارين، المسار الأول من خلال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة أو هذه الوقائع التي تشكل مخاطر على الفتيات الصغار من خلال لجان حماية الطفولة، وهذا التدخل وقائي بحيث نقوم بعمل التوعية حتى لا نصل لمرحلة الزواج أو قوع الخطر، كما أن الخط يتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة لزواج الأطفال، على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم ١٦٠٠٠، كما أن البيانات تكون سرية.

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