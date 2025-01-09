حريق مخزن أخشاب بدار إيواء في الإسكندرية

نشب قبل قليل، حريق بمخزن أخشاب داخل دار إيواء بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية، ولم يسفر الحريق عن إصابات بين الأطفال أو العاملين بالدار.

تلقت غرفة عمليات حي غرب برئاسة المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب، بلاغا بنشوب حريق في مخزن أخشاب بدار إيواء في منطقة كوم الشقافة بكرموز.

توجهت رئيس الحي بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وقوة أمنية وسيارات الإسعاف، وسيطر رجال الإطفاء على الحريق، وذلك دون إصابات أو وفيات أو خسائر بشرية، وسط وجود العاملين بالدار والأطفال في مكان آمن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.