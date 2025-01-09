الخميس 09 يناير 2025
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حريق مخزن أخشاب بدار إيواء في الإسكندرية

حريق مخزن أخشاب بدار
حريق مخزن أخشاب بدار إيواء في الإسكندرية

نشب قبل قليل، حريق بمخزن أخشاب داخل دار إيواء بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية، ولم يسفر الحريق عن إصابات بين الأطفال أو العاملين بالدار.

تلقت غرفة عمليات حي غرب برئاسة المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب، بلاغا بنشوب حريق في مخزن أخشاب بدار إيواء في منطقة كوم الشقافة بكرموز.

توجهت رئيس الحي بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وقوة أمنية وسيارات الإسعاف، وسيطر رجال الإطفاء على الحريق، وذلك دون إصابات أو وفيات أو خسائر بشرية، وسط وجود العاملين بالدار والأطفال في مكان آمن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

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