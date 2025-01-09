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محافظ الإسكندرية يصدر قرارا للحد من الحوادث على محور المحمودية

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية،فيتو

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، قرارا للحد من الحوادث على محور المحمودية، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات. ويعد القرار هو الأول من نوعه يتم إصداره منذ افتتاح محور المحمودية.

 

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ويتضمن القرار تخفيض سرعة السير على الطريق من 90 كم/ ساعة إلى 70 كم/ ساعة، وأيضا إنشاء إشارات مرورية لعبور المشاة ببعض المناطق وفقا للرؤية المرورية لتقليل نسبة الحوادث حفاظا على الأرواح والممتلكات، حيث تم البدء في تنفيذه بداية من شهر يناير الجاري.

وفي الإطار ذاته، أصدر الفريق أحمد خالد تعليماته المشددة لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع المرور بشأن زيادة أعمال الإنارة بطول محور المحمودية أثناء الفترة الليلية للحد من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تكثيف التمركزات المرورية على طول المحور خاصة في المناطق الأكثر ازدحاما.

جدير بالذكر أن طريق محور المحمودية تم انشائه ليكون شريان مروري حُر وطريق بديل ثالث للحد من التكدس المروري بطريق الكورنيش وطريق الكورنيش.
ومنذ ايقاف قطار أبو قير ساعد محور المحمودية في تخفيف الحركة والانتقال من غرب إلى شرق الإسكندرية.

ونود التأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحد من الحوادث حماية لأرواح الأبرياء إلا أن محافظة الإسكندرية تهيب  المواطنين من سكان المناطق القريبة من المحور أن تستخدم كباري المشاة المتواجدة بطول المحور حرصا على سلامتهم.

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الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية محور المحمودية قطار ابو قير

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