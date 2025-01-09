الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

خريطة سقوط الأمطار، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": إن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات مئوية، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار 22 درجة مئوية.

أجواء شديدة البرودة ليلا

وأضافت: "الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تصل الصغرى على القاهرة الكبرى الي 10 درجات مئوية".

تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

وتابعت: "تحذر الأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بأشعة الشمس خلال فترات النهار، ويجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر".

خريطة سقوط الأمطار

وأشارت إلى وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا يؤثر على المنطقة الغربية ما يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية غدا وبعد غد على مطروح، وتمتد فرص سقوط الأمطار على باقي المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتصل خفيف الي المحافظات الداخلية".

ولفتت: "المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستكون أكثر تأثرا بسقوط الأمطار غدًا وبعد غد، وتستقر الأحوال الجوية يوم الأحد المقبل".

واختتمت: "فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية".





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