الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

إصابة شاب بحروق بحادث اشتعال النيران في عدد من منازل بمنطقة الزرايب

حريق منازل الزرايب
حريق منازل الزرايب بمنشأة ناصر، فيتو

أصيب شاب بحريق في اليد واختناق في حريق مخزن تدوير بلاستيك وعدد من المنازل السكنية بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، وتم نقله إلى مستشفى زايد آل نهيان لتلقي العلاج اللازم.

 

حريق منازل الزرايب بمنشأة ناصر

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على حريق مخزن تدوير بلاستيك  وعدد من المنازل السكنية بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر.

 

 

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فصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع حريق منازل الزرايب بمنطقة منشأة ناصر لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة لحين محاصرة الحريق واستكمال عمليات الإخماد.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالقاهرة تفيد بنشوب حريق في مخزن تدوير للمواد البلاستيكية وأمدت لعدد من المنازل بمنطقة الزرايب بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وجار إخماد الحريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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