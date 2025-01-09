الخميس 09 يناير 2025
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رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش آليات تطبيق السنة التأسيسية للجامعات الاهليه والخاصة

الدكتور احمد عكاوي
الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،فيتو

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية للجامعة الأهلية واستعراض الافكار والرؤى حول تطبيقها وذلك استجابة لما تم إرساله للجامعة من مجلس الجامعات الأهلية .

 

جاء ذلك بناء  على كتاب المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور وحيد الدين طاهر عميد كليه الآداب والدكتور جمال عبد الله عميد كليه العلوم والدكتور محمد اسماعيل النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادي الاهلية والدكتور أحمد حلمي ابوالمجد  منسق اللجنة الإشرافية العليا للسنة التأسيسية .                                           

تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهله لسوق العمل                               

وأشار رئيس الجامعة بان نظام السنة التأسيسية متاح في العديد من الجامعات على المستوى الإقليمى والدولي.

موضحا بأن هذه السنة تسمح للجامعات الأهلية والخاصة بقبول طلاب الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون بها بشرط اجتيازهم لسنة تأسيسية فى الجامعة وهذه السنة تضيف  للطالب مهارات وخبرات  و تعمل على تهيئتة  للدراسة الجامعية بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهله لسوق العمل كما انها تهدف الى تاهيل الطالب للدراسه الجامعية وتعزيز المهارات اللغويه وتطوير المهارات الشخصيه والتكيف السريع مع الحياه الجامعيه.

الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم

واضاف رئيس الجامعه بان السنه التاسيسيه تهدف ايضا إلى تقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلاب أداؤه فى المرحلة الجامعية وستكون وفقا للتأهيل العلمى للطالب والا تتجاوز نسبة التخفيض ٥% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الاهلية  وايضا  سوف تتيح فرص جديده امام الطلاب تمكنهم من الالتحاق بالتخصصات المناسبه بعد التاهيل والحد من الاغتراب للطلاب بتقديم بديل اكاديمي لهم يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليا بدل من البحث عن فرص دراسيه بالخارج.

كما اوصى رئيس الجامعه بتشكيل لجنه تضم العديد من القيادات الجامعيه وذلك للاشراف على تسيير كافة النواحي والامور  الخاصه بالطلاب الملتحقين بهذه السنه والتنسيق مع وزارة التعليم العالي في هذا الشان.

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