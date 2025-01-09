الانتهاء من الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف مهندسين ومحامين بالبريد المصري

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ اليوم، من عقد الامتحانات الإلكترونية، للمتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري لعام 2024 التي عقدت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز وذلك للمتقدمين لشغل وظائف المجموعة الهندسية، ووظائف محام.

وقال الدكتور صالح الشيخ: “إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة، وكان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة.

وتابع: إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة بلغ (260750)، انطبقت شروط خوض المسابقة على (234046)، قام بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة.

وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه دولته”، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.

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