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اليوم الحقلي الأول لتوعية أهالي قرى بنجر السكر في الإسكندرية حول زراعة القمح بنظام المصاطب

اليوم الحقلي الاول
اليوم الحقلي الاول للمزارعين بالإسكندرية، فيتو

شهدت قرية ١ ببنجر السكر اليوم الخميس، اليوم الحقلي الاول لتوعية مزارعي قرية واحد ومصطفي إسماعيل،  لزراعه القمح بالسطاره ونظام المصاطب والزراعة الذكية.

وذلك ضمن تعزيز الأعمال الزراعيه بالريف المصري الممول من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه بمحافظة الاسكندريه - برج العرب - في جمعية قريه واحد التعاونيه الزراعيه لدي المزارع مصطفي الشرقاوي وبحضور عدد 52 من مزارعي القمح من جمعيات قريه مصطفي كامل وقريه ثلاثه ومصطفي إسماعيل 

وجري  توعية المزارعين بفوائد زراعه تسطير مصاطب بمعدل زراعه 40 كيلو للفدان،و الفروق بمقارنة الحقول المنزرعه تسطير مصاطب مع الزراعه العفير بدار وهي
توفير كمية التقاوي بحوالي 25 ‎%‎ تقليل فتره الري وتقليل كميه المياه، زيادة الكفاءة السماديه،زياده التفريع بالقمح،تقليل الاصابه بالأمراض الفطريه خصوصا الفيوزاريم والبياض الدقيقي.

والتأكيد علي أن  مشروع اعزيز الأعمال الزراعيه بالريف المصري الممول من الوكاله الامريكيه للتنمية، للزراعه بالسطارة ونظام المصاطب، يعمل علي  قله الاصابه بحشرة المن،وزياده المساحه المعرضه للشمس وزياده تهوية القمح بين المصاطب،وضمان تغطية الحبوب وزياده نسبة الإنبات 


ومناقشه  المزارعين عن استراتيجيه المشروع والبرنامج المتبع بالزراعه بداء الجميع للاقتناع التام بطرق ومعدل الزراعه وبرنامج الرش المخصص من قبل المشروع

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مشروع تعزيز الاعمال الزراعية بالريف المصري الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الزراعه بالسطاره زراعه القمح علي مصاطب قري بنجر السكر

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