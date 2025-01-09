مستجدات موقف مصر من أزمات غزة وسوريا وليبيا ولبنان والسودان والصومال واليمن

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية، في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان كماعقد مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس السيسي وكل من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس" كما التقي الرئيس السيسي مع رئيسة البرلمان الأوربي كما تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي.

وترصد فيتو أبرز رسائل الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا ولبنان والسودان والصومال واليمن ومستجدات موقف مصر من أزمات الشرق الأوسط:

- تتشارك مصر وقبرص واليونان الرؤى، بالنسبة للتعامل مع التحديات والأزمات الراهنة، التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

- استعرض الرئيس السيسي الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر، لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن.

السيسي يؤكد على أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، إلا بوقف شامل لإطلاق النار

- أكد الرئيس السيسي على أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، إلا بوقف شامل لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ووقف أية ممارسات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، أو بحرق الأرض وخلق الظروف التي تدفع الفلسطينيين للمغادرة.

- شدد الرئيس السيسي على أننا نرفض تلك الممارسات والسياسات، وأن مصر لن تقبل بها أبدا.

- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والتعاون الشامل المنشود بين شعوب المنطقة.

السيسي يؤكد أن المنطقة، لا تتحمل المزيد من المغامرات، التي قد تهز استقرارها وتعصف بدولها

- أكد الرئيس السيسي أن المنطقة، لا تتحمل المزيد من المغامرات، التي قد تهز استقرارها وتعصف بدولها، وتؤثر سلبا على مقدرات شعوبها.

- أكد الرئيس أنه قد آن الأوان لإحكام العقل، والأخذ بالاختيارات السليمة، وتجنب المزيد من الحروب والدمار والكراهية.

- الأوضاع فى سوريا، أكد الرئيس التطلع لتحقيق طموحات الشعب السوري في الاستقرار والأمن

- شدد الرئيس على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، وأن تتسم العملية الانتقالية بالشمولية والتعددية.

- الأزمة الليبية، واتفقنا على أهمية تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا

السيسي يؤكد ضرورة سرعة تسوية الأزمات والصراعات الدائرة تحقيقا للاستقرار

- تطورات الأوضاع في السودان واليمن، أكدنا بصفة عامة، ضرورة سرعة تسوية الأزمات والصراعات الدائرة، تحقيقا للاستقرار، وبما يحافظ على ثروات البلاد وشعوبها.

السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين

- كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة "روبرتا ميتسولا"، رئيسة البرلمان الأوروبي، وشهد اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع

- شدد الرئيس على ضرورة تطبيق حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة، ومؤكدًا على ضرورة العمل على تجنب تصعيد الصراع، وتعزيز الجهود لاستعادة الأمن والسلم الإقليمي، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

السيسي يؤكد حرص مصر على وحدة سوريا وسلامة أراضيها

- أكد الرئيس على حرص مصر على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة ان تشمل العملية السياسية جميع الأطياف السورية، مشددًا على أن مصر سوف تقف دومًا مع الشعب السوري الشقيق.

- بشأن الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال، حيث شدد الرئيس على حرص مصر على وحدة تلك الدول الشقيقة وأمنها واستقرارها.

السيسي يؤكد على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لضمان تحقيق السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة

- كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيًا، من "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي.

- الاتصال تناول أيضًا عددًا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار الرئيس إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، مؤكدًا على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لضمان تحقيق السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

- شدد الرئيس على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين اجنبي نتيجة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

السيسي: مصر تعد خط الدفاع الأول أمام ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتجهة نحو أوروبا

- أوضح الرئيس السيسي أن مصر تعد خط الدفاع الأول أمام ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتجهة نحو أوروبا، مشيرًا في ذات السياق إلى أن مصر قد خسرت خلال عام ٢٠٢٤ حوالي سبعة مليارات دولار بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الوضع الأمني في باب المندب.

- حذر الرئيس السيسي من مغبة استمرار أو تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله الى حرب شاملة، مشددًا على الدور المنوط بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، ويثبت وقف إطلاق النار في لبنان، ويعيد المنطقة إلى طريق الاستقرار، محذرا من خطورة استمرار أو تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب شاملة، ومعربا عن رفض مصر القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

- استعرض الرئيس ثوابت الموقف المصري بشأن الأوضاع في سوريا؛ وبشكل خاص ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، وأهمية الشروع في عملية سياسية تشمل جميع اطياف الشعب السوري.

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