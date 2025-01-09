استهدفت آلية عسكرية، سرايا القدس تنصب كمينا لجنود الاحتلال في جباليا

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

ونشرت سرايا القدس، مشاهد من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب" قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد من "تفجير عبوتين مضادتين للدروع من نوع ثاقب في آلية عسكرية صهيونية قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى".

خسائر جيش الاحتلال في غزة

وأظهرت اللقطات لحظة تجهيز العبوات وزرعها ومكانها، بالإضافة إلى رصد الآليات قبل وصولها إلى منطقة التفجير.ووثق الفيديو مشاهد تظهر "تموضع الآلية المستهدفة في حقل العبوات" المعد من قبل مقاتلي "السرايا"، ولحظة التفجير.



وقالت "سرايا القدس" اليوم الخميس، إن مقاتليها "تمكنوا من قنص جندي صهيوني شرق مدينة غزة".

في الجهة المقابلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 3 جنود وإصابة آخر بجروح خطيرة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.