الخميس 09 يناير 2025
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وزير النقل: خطط تطوير شاملة للسكك الحديدية تتضمن إنشاء ورش عملاقة

خطط تطوير شاملة للسكك
خطط تطوير شاملة للسكك الحديدية تتضمن إنشاء ورش عملاقة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استمرار خطط تطوير السكك الحديد ورفع كفاءتها بما تناسب وتطلعات المواطن المصرى مستخدم السكك الحديد.

وأوضح الوزير أن أبرز عمليات التطوير الفترة القادمة ستكون فيما يخص ورش السكك الحديد، موضحا أن إنشاء هذه الورش العملاقة يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

عناصر خطط تطوير السكك الحديد 

 تشتمل على خمس عناصر هي؛ (الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري ) وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة  وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33 ورشة قائمة -إنشاء 10 ورش جديدة )، كما تأتي في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

 


لافتا إلى التعاون مع شركة وابتك الأمريكية وأنه تم إنشاء هذه الورشة الجديدة بمنطقة مهمشة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات المختلفة لجميع الجرارات الموردة من الشركة والتي تتمتع بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال وذلك بغرض الدعم   المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد، بما يساهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك المساهمة في أعمال نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية مضيفا أن الورشة سيتم امدادها  بأحدث أنواع المعدات ذات التكنولوجيا العالمية وان يتوافر بها طاقم من المهندسين والفنيين المصريين للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة  الى جانب عدد من خبراء شركة وابتك الأمريكية خاصة وأنه تم تدريبهم وفقا لأعلى مستويات التدريب على أيدي خبراء شركة وابتك  سواء  في أمريكا أو في مصر. 

 


 

 

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