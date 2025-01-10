الجمعة 10 يناير 2025
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اقتصاد

انخفاض الذرة البيضاء وارتفاع الجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ ارتفع سعر الجلوتوفيد نحو 300 جنيه في الطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13100 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13100 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12600 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13700 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق 

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 1454.7 جنيه، بارتفاع 102 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 250 جنيهًا إلى 13 ألف جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13530.7 جنيه، بانخفاض 1027 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 6 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، حسب الوزن والنوع.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18700 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19700 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19700 جنيه للطن.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 11600 جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12800 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 39 ألف جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 15800 جنيه.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن  أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

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