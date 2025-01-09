الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

لوقف الهجرة غير الشرعية، خطوة إيطالية جديدة للتنسيق مع إفريقيا

جورجا ميلوني رئيسة
جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، فيتو

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الخميس، توسيع خطة "ماتي" للتعاون مع القارة الإفريقية لتشمل دول جديدة في 2025.

 ميلوني تعلن ضم دول جديدة من إفريقيا إلى خطة "ماتي"

وفي مؤتمر صحفي من روما، أشارت جورجا ميلوني إلى تحديد خمس دول جديدة لضمها إلى خطة "ماتي"، وهي أنجولا وغانا وموريتانيا وتنزانيا والسنغال.

وأوضحت ميلوني في تصريحات صحفية بأن: "إحدى التحديات التي أمامنا في عام 2025 هي توسيع خطة ماتي، وبالتالي تحديد بلدان جديدة يمكننا أن ننقل إليها مبادراتنا ومشاريعنا".

تفاصيل خطة ماتي 

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية  في تعليقها على الخطة: "أنا فخورة بالنتائج الملموسة التي أظهرتها خطة ماتي والتي في رأيي هي حجر الأساس لتعاون مختلف"، مضيفة: "العديد من المبادرات لم تتوفر فيها القدرة على الاستمرارية، وأن تكون ملموسة وذات مصداقية هو ما يصنع الفارق".

وتشمل الخطة التي طرحت في القمة الإيطالية الإفريقية قبل عام، وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، ودعم مشروعات للتنمية والاستثمار في إفريقيا، خصوصا في قطاعات التعليم والتدريب والزراعة والصحة والماء والطاقة، بقيمة قدرت بـ5.5 مليار يورو كبداية.

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افريقيا رئيسة الوزراء الإيطالية خطة ماتي السنغال موريتانيا روما

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