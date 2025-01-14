الثلاثاء 14 يناير 2025
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اقتصاد

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم دورة تدريبية عن أساسيات التصدير

دورة تدريبية عن أساسيات
دورة تدريبية عن أساسيات التصدير،فيتو

 عقد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،الدورة التدريبية تحت عنوان  "أساسيات تصدير الحاصلات الزراعية".

 

 وتأتي الدورة التدريبية فى إطار الدور الذى يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية  لرفع قدرات الشركات المصدرة.

 واستعرضت الدورة عدد من النقاط تتمثل فى  كيفية استهداف الأسواق:
• قنوات التوزيع في الأسواق الدولية.
• تحليل المنتجات المنافسة في الأسواق المستهدفة.
• سياسات التسعير في التصدير.
• استراتيجية دخول الأسواق الدولية.
• اللوجيستيات وشروط التجارة الدولية

 

وزير الاستثمار: 80 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2024/2023

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط.

 

 

الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية

ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأشار  إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، مؤكدًا أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

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التصدير اللوجيستيات تصدير الحاصلات الزراعية

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