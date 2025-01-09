اعتماد الجمعية العمومية العادية لشركة العلمين للبترول

عُقدت بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول الجمعية العمومية العادية لشركة العلمين للبترول برئاسة

المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.



وقام المهندس محمود طلبة رئيس شركة العلمين بإستعراض الموازنة المعدلة للعام المالى ۲۰۲۵/۲۰۲٤ والتي اشتملت على حفر ثلاث آبار تنموية بمنطقة شرق أبو سنان وكذلك الموازنة المقترحة للعام المالي ۲۰۲٦/۲۰۲٥ والتي تبلغ ٢٥ مليون دولار وتشمل حفر بئر

عدد من المشروعات جاري تنفيذها

وهناك مشروعات جاري تنفيذها مثل: إستكشافية عميقة بحقل حورس وبئر تقييمية وأخرى استكشافية بحقل شرق أبو سنان وذلك استكمالا لخطة حفر الآبار الناجحة بالحقل.



كما عرض رئيس شركة العلمين عدد من المشروعات الجارى تنفيذها لتقليل مصروفات التشغيل ومنها إنشاء محطتي إنتاج للزيت بحقل شرق أبو سنان لإستبدال التسهيلات المؤجرة.

وكذلك استعرض جهود الشركة الرامية لخفض استهلاك السولار تنفيذًا لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

حيث عرض موقف الشركة من الاستمرار في استغلال غاز الشعلة بحقل حورس لتشغيل مولد كهربى يعمل بالغاز لتوفير نحو ٦٥٠ لتر سولار يوميًا وخفض الإنبعاثات الكربونية بنحو ٦٣٥ طن سنويًا بالإضافة إلى الدراسة الفنية الجارية لعمل تجربة حقلية لتشغيل أحد الآبار بإستخدام الطاقة الشمسية بدلا من المولد الكهربي الذي يعمل بالسولار.

وقد أثنى المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول على آداء السلامة وحماية البيئة للشركة في ظل عدم تسجيل أية حوادث جسيمة أو إصابات عمل منذ نحو عشر سنوات عمل متصلة مؤكدا على ضرورة الإستمرار على نفس النهج.

ووجه بضرورة إستمرار الشركة في العمل على خفض تكلفة إنتاج البرميل مؤكدًا دعم الهيئة الكامل للشركة للتغلب على أي معوقات لتحقيق خطة الحفر والإنتاج وخفض النفقات.

وشارك في أعمال الجمعية نواب الرئيس التنفيذي للهيئة والمهندس محمود عبد الحميد رئيس شركة ثروة للبترول والمهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول والمهندس عمرو توفيق المدير العام لشركة العلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.