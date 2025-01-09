الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اعتماد الجمعية العمومية العادية لشركة العلمين للبترول

رئيس هيئة البترول
رئيس هيئة البترول أثناء اعتماد الجمعية،فيتو

 

عُقدت  بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول الجمعية العمومية العادية لشركة العلمين للبترول برئاسة
 المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.


وقام المهندس محمود طلبة رئيس شركة العلمين بإستعراض الموازنة المعدلة للعام المالى ۲۰۲۵/۲۰۲٤ والتي اشتملت على حفر ثلاث آبار تنموية بمنطقة شرق أبو سنان وكذلك الموازنة المقترحة للعام المالي ۲۰۲٦/۲۰۲٥ والتي تبلغ ٢٥ مليون دولار وتشمل حفر بئر

 

عدد من المشروعات جاري تنفيذها 

وهناك مشروعات جاري تنفيذها مثل: إستكشافية عميقة بحقل حورس وبئر تقييمية وأخرى استكشافية بحقل شرق أبو سنان وذلك استكمالا لخطة حفر الآبار الناجحة بالحقل.


كما عرض رئيس شركة العلمين عدد من المشروعات الجارى تنفيذها لتقليل مصروفات التشغيل ومنها إنشاء محطتي إنتاج للزيت بحقل شرق أبو سنان لإستبدال التسهيلات المؤجرة.

وكذلك استعرض جهود الشركة الرامية لخفض استهلاك السولار تنفيذًا لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية. 

حيث عرض موقف الشركة من الاستمرار في استغلال غاز الشعلة بحقل حورس لتشغيل مولد كهربى يعمل بالغاز لتوفير نحو ٦٥٠ لتر سولار يوميًا وخفض الإنبعاثات الكربونية بنحو ٦٣٥ طن سنويًا بالإضافة إلى الدراسة الفنية الجارية لعمل تجربة حقلية لتشغيل أحد الآبار بإستخدام الطاقة الشمسية بدلا من المولد الكهربي الذي يعمل بالسولار.
وقد أثنى المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول على آداء السلامة وحماية البيئة للشركة في ظل عدم تسجيل أية حوادث جسيمة أو إصابات عمل منذ نحو عشر سنوات عمل متصلة مؤكدا على ضرورة الإستمرار على نفس النهج. 

ووجه بضرورة إستمرار الشركة في العمل على خفض تكلفة إنتاج البرميل مؤكدًا دعم الهيئة الكامل للشركة للتغلب على أي معوقات لتحقيق خطة الحفر والإنتاج وخفض النفقات.

وشارك في  أعمال الجمعية  نواب الرئيس التنفيذي للهيئة والمهندس محمود عبد الحميد رئيس شركة ثروة للبترول والمهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول والمهندس عمرو توفيق المدير العام لشركة العلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة لل الجمعية العمومية العادية الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول الطاقة الشمسية الكربون حماية البيئة حفر الابار
ads

الأكثر قراءة

"علقة ساخنة" لناشئ الزمالك من عامل غرفة الملابس لتقليده احتفال إمام عاشور

حرائق لوس أنجلوس المرعبة تتصدر التريند، والنشطاء: ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فأصابته اللعنة

تعطل مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة

قرار قضائي بشأن استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

الموتور سقط في الترعة، 20 صورة ترصد رفع سيارة من أعلى معدية عثمان بشبرا الخيمة

منوعات

المزيد

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

بديل الثانوية العامة.. مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رأى رسول الله جبريل على هيئته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقته بالتبذير والإسراف في الإنفاق

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية