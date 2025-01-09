بعد سقوطها من علو، فريق طبي بالشرقية ينجح في إنقاذ حياة طفلة (صور)

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بقيادة الدكتور محمود محمد متولي استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة علا عادل استشاري التخدير بالمستشفى، وبالتنسيق مع الدكتور توفيق أبو لبن نائب مدير المستشفى، وإشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر3 سنوات، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لها بالمخ، إثر إصابتها بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، نتيجة سقوطها من علو.

إجراء جراحة عاجلة دقيقة لطفلة سقطت من علو في بلبيس

وأوضح الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الطفلة حضرت إلى المستشفى، عن طريق سيارة الإسعاف فاقدة للوعي تمامًا، وتظهر عليها آثار الإصابة بكسر بالجمجمة، وبمجرد وصول الحالة تم إجراء الأشعات والفحوصات الطبية والمعملية اللازمة، والتي أكدت وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف حاد خارج الأم الجافية، وتم على الفور تجهيزغرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة دقيقة للطفلة.

تفريغ النزيف وعمل تثبيت تجميلي لعظام الجمجمة بمكانها الطبيعي

وقام فريق جراحة المخ والأعصاب بتفريغ النزيف تمامًا، وعمل تثبيت تجميلي لعظام الجمجمة بمكانها الطبيعي مرة أخرى للحفاظ على الهيئة الطبيعية والشكل الجمالي للجمجمة بعد الجراحة؛ حرصًا من الفريق الطبي على عدم ترك أي أثر للجراحة لاحقًا، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف أطباء المخ والأعصاب وأطباء العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

التدخل السريع وسرعة إتخاذ القرار المناسب للحالات الطارئة

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتورخالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وضرورة التدخل السريع وسرعة إتخاذ القرار المناسب للحالات الطارئة، وبذل كامل الطاقة والجهود لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين، لافتًا أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدم الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وللدكتور أنورشاهين، والدكتور توفيق أبو لبن، والأطباء بأقسام جراحة المخ والأعصاب والعمليات والعناية المركزة للأطفال والاستقبال والطوارئ، وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة ولجميع القائمين على هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.

فريق طبي بالشرقية ينجح في إنقاذ حياة طفلة،فيتو،فيتو2

صحة الشرقية: 30 ألف مريض استفادوا من مركز الخدمات الطارئة

وأكد الدكتورهانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية،أن 30 ألفًا من المواطنين استفادوا من مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي ١٣٧ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بمحافظة الشرقية والذي يعمل على مدار الساعة، الخدمة ١٧٠٧ مريض بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك خلال الأسبوع الثاني والعشرون، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية في بداية شهر أغسطس ٢٠٢٤.

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