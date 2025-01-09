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رياضة

"علقة ساخنة" لناشئ الزمالك من عامل غرفة الملابس لتقليده احتفال إمام عاشور

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

تلقى ناشئ الزمالك، الذي يتواجد في إستاد القاهرة كحامل للكرات في مباراة الأبيض وأبو قير للأسمدة في كأس مصر، “علقة ساخنة” بعد محاولته تقليد احتفال إمام عاشور لاعب الأهلي بالبالونة البيضاء. 

وقام الناشئ بنفخ بالونة ولكن باللون الأحمر، وقلد احتفال إمام عاشور، قبل أن يتدخل عامل غرفة الملابس ويلقنه “علقة ساخنة”.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر بتقدم الزمالك بهدف دون رد. 

وأحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0.

 وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة. 

وشهد ستاد القاهرة الدولي أجواء مشتعلة قبل انطلاق المباراة، وذلك بعد أن وجد عمال المهمات بغرف ملابس نادي الزمالك أن هناك مياه تم رشها على مقاعد البدلاء الخاصة بالفريق الأبيض مما جعل العمال يقومون برش ملح حول مقاعد البدلاء وفي جميع أركان استاد القاهرة خوفًا من وجود ما أسموه بـ"أعمال سحر" من الفريق المنافس حسب وصفهم.  

ولم يكتفِ المسئولون عن الزمالك بذلك بل أكدوا أنهم سيحررون محضر بالواقعة في قسم مدينة نصر لإثبات الحالة. 

وصعد فريق أبو قير للأسمدة لمواجهة اليوم بعد تحقيق الفوز على بلدية المحلة في الدور التمهيدي من كأس مصر، ليضرب موعدًا مع الزمالك الطامح لتعويض إخفاق النسخ الأخيرة في الكأس بعدما ودع الموسم الماضي من دور الـ16 بالخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح وفي النسخة السابقة لها خسر في المباراة النهائية ضد الأهلي بهدفين دون رد، وهي المواجهة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

ويخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل الأساسي خوفًا من مفاجآت كأس مصر كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو.

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