"الأعلى للإعلام" ينعى الإعلامية الكبيرة ليلى رستم

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بخالص العزاء لأسرة الراحلة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة ليلى رستم



وكانت الإعلامية الراحلة ليلى رستم من كبار الإعلاميين، وبدأت حياتها المهنية مع انطلاق أول شرارة للتلفزيون المصري في 23 يوليو 1960، حيث قدمت عددًا من البرامج التي حظيت بمشاهدة عالية وشهرة واسعة، ومنها "نافذة على العالم" و"الغرفة المضيئة" و"نجمك المفضل".

تاريخ ليلى رستم الإعلامي

واستضافت «رستم» العديد من عمالقة الفن والأدب والصحافة، أمثال الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، والأديب الكبير يوسف السباعي، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والفنانة فاتن حمامة، والكاتب والروائي إحسان عبد القدوس، والفنان عمر الشريف، والكاتبين الصحفيين مصطفى أمين وعلى أمين.

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