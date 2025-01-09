الخميس 09 يناير 2025
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«أوراق الإمام محمد عبده المجهولة» ندوة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، ندوة بعنوان «أوراق الإمام محمد عبده المجهولة»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

 

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 يحاضر في الندوة الدكتور عماد أبو غازي، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور وليد غالي، الأستاذ بمعهد دراسات الحضارة الإسلامية، بجامعة الأغا خان في المملكة المتحدة.


وتتناول الندوة مجموعة الأوراق والصور والوثائق المخطوطة والمحفوظة بجامعة الأغا خان في لندن والتي تم تدوين بعضها بخط الإمام محمد عبده عام 1883م، وتتضمن أيضًا أحداث تاريخية وسياسية متعلقة بتاريخ مصر في تلك الحقبة الزمنية، ومنها مشروع لائحة تأسيسية بخط يد الإمام محمد عبده لإقامة حكومة وطنية في مصر يرجع تاريخها إلى شهر سبتمبر عام 1883م، دونها بعد عام واحد من الاحتلال البريطاني لمصر.


كما تسلط الندوة الضوء على التطور الفكري للإمام محمد عبده التنويري والمجدد الديني، والمشارك بكل جهده في الحركة الوطنية المصرية.

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مكتبه الإسكندرية الحضارة الاسلامية الدكتور عماد ابو غازي بجامعة القاهرة بمعهد دراسات الحضارة الإسلامية

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