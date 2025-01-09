أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا وإصدار اللائحة الداخلية بنظام الساعات المعتمدة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك طبقًا للقرار الصادر عن الوزارة رقم 17 لعام 2025، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية، وللدكتور أيمن عاشور على دعمه الدائم والمستمر لكافة قطاعات الجامعة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لأبناء جنوب الصعيد.

التعليم العالي بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بسوهاج

وأوضح الدكتور النميري زناتي عميد الكلية، أن القرار يشمل بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بالكلية في درجات علمية محددة، ومنها دبلوم الدراسات العليا فى الحاسبات والذكاء الاصطناعي في التخصصات (علوم الحاسب، تكنولوجيا المعلومات، والشبكات)، وأيضًا درجة الماجستير ودكتوراه الفلسفة فى الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى نفس التخصصات.

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