الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة عريس لقي مصرعه داخل مصنع الحديد بحلوان

تصرح بدفن جثة عريس
تصرح بدفن جثة عريس لقي مصرعه

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة شاب لم يمض على زفافه أكثر من شهرين، حيث لقي مصرعه إثر سقوط "مكبس" فوقه أثناء عمله في أحد مصانع الحديد بمدينة حلوان، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب داخل أحد مصانع الحديد بمنطقة أطلس التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمكان البلاغ.

بالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “سيد.ب”، يبلغ من العمر 25 عامًا، ولقي مصرعه إثر سقوط “مكبس حديد” فوقه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات، تبين أن الشاب "عريس جديد" لم يمض على زفافه أكثر من شهرين، وقرر العمال في مصنع الحديد سداد تكاليف زواجه، ليستطيع الإنفاق على أسرته.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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