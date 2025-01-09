3 أطقم مختلفة في مباراة أبو قير، انتقادات بالجملة لشركة ملابس الزمالك (صور)

تلقى نادي الزمالك انتقادات واسعة؛ بسبب ارتداء الفريق 3 أطقم مختلفة أثناء وصول الفريق إلى إستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة أبو قير للأسمدة، في إطار دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر "فيس بوك"، صورا من وصول لاعبي الفريق لإستاد القاهرة، والتي شهدت ارتداءهم 3 أطقم مختلفة.

وأثار المشهد غضب الجماهير كون أنه من المفترض أن يرتدي الفريق طقما موحدا، لتزداد انتقادات الجماهير لشركة الملابس الجديدة التي تعاقد معها الزمالك.

وعلقت جماهير الزمالك على ارتداء الفريق 3 أطقم مختلفة قائلة: "هل لا يوجد طقم موحد يكفي الفريق والجهاز الفني".

وانطلقت مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، في ظل استمرار التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة من المباراة.

تشكيل الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وعمر فرج وحسام أشرف

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.