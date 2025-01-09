النيابة تطلب التحريات حول حريق مخزن فى الأزبكية

كلفت نيابة الأزبكية بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول نشوب حريق داخل مخزن فى الأزبكية، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.

كان قد اندلع حريق داخل مخزن بمنطقة التوفيقية في الأزبكية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة علي النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من غرفة النجدة يفيد باندلاع حريق مخزن فى منطقة التوفيقية، ما أسفر عن ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة إخماده.

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