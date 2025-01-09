القنصل الصيني بالإسكندرية يكرم الصحفيين (صور)

أعرب القنصل الصيني في الإسكندرية يانج لي، عن تقديره واعتزازه بالدور الذي يلعبه الصحفيين في المدينة الساحلية، فيما يخص دعم العلاقات المصرية الصينية والتغطية الصحفية لأنشطة القنصلية، وعلى رأس تلك المنظومة نقيب الصحفيين بالإسكندرية رزق الطرابيشي وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

تكريم مدير مكتب فيتو والصحفيين

جاء ذلك حفل الاستقبال الذي نظمته القنصلية العامة الصينية في الإسكندرية بمناسبة حلول عام 2025. وجرى تكريم نقيب الصحفيين والزميل خالد الأمير وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية ومدير مكتب جريدة فيتو وهدي الساعتي وكيل النقابة، وعدد من الصحفيين الذين يقومون بتغطية أنشطة القنصلية.



نقيب الصحفيين بالإسكندرية

قال رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين: إن العلاقة بين الصحفيين والقنصلية قوية، وهي نتاج العلاقات القوية المصرية الصينية منذ أكثر من ٥٠ عاما، وزادت العلاقات قوة منذ توقيع الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني، ثم الدفع بتواجد عدد كبير، من الشركات للعمل في مصر لدفع عجلة التنمية والتعاون المستمر، ونأمل في مزيد من التعاون فلقد أصبحنا شعبا واحد على كافة المستويات وقوة العلاقات يعرفها الجميع وكللت باتفاقية البريكس

تطور العلاقات الصينية-المصرية

وأوضح القنصل الصيني، أنه خلال العام الماضي، شهدنا معًا تطور العلاقات الصينية-المصرية.

الصين ومصر هما دولتان عريقتان، وتعدّان شريكين وأخوين. في عام 2014 اجتمع الرئيس شي جين بينغ والرئيس السيسي مرتين، حيث أوليا اهتمامًا مشتركًا وقادا العلاقات نحو الاحتفال بالذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر.

وقد أثمرت هذه الشراكة نتائج مثمرة، إذ تعكس مستوى عالٍ من الثقة السياسية المتبادلة، وتعاونًا عمليًا غنيًا، وتنسيقًا دوليًا وثيقًا، مما يبرز المستوى العالي والطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية.

وأضاف يانج لي، أن الصداقة التقليدية بين الصين ومصر تزدهر بحيوية جديدة في العصر الجديد، وأصبحت نموذجًا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة بين الدول النامية في ظل الظروف الجديدة، فإن بناء علاقات أعمق وأكثر تقدمًا وأكثر شمولًا بين الصين ومصر يتوافق مع مصالح شعبي البلدين.

العلاقات الصينية بالإسكندرية

وأكد القنصل الصيني، أن الإسكندرية تربطها علاقات صداقة مع مدينة شنغهاي ومقاطعة قوانغدونغ الصينية، كما أقامت علاقات صداقة مبدئية مع مقاطعة شاندونغ ومدينة تشينغداو.

وقد وقّع ميناء الإسكندرية اتفاقيات شراكة مع ميناء تشينغداو وميناء قوانغتشو تحظى العلاقات مع الإسكندرية باهتمام كبير من قِبَل القادة الصينيين والسفارة والقنصلية الصينية في مصر، وكذلك القادة المحليين والشركات الكبرى في الصين.

وكشف أنه في العام الماضي، زارت وفود من هذه المقاطعات والمدن الإسكندرية لتعميق التعاون وتعزيز الشراكات العملية. كما عززت المؤسسات التعليمية الصينية التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة فاروس، وجامعة الإسكندرية، خاصة في مجالات تعليم اللغة الصينية والتدريب. في الأسبوع الماضي، قمت بزيارة مدرسة الإسكندرية المشتركة الرسمية للغات ومدرسة هدى شعراوي الثانوية، حيث تم افتتاح دورات لتعليم اللغة الصينية في هاتين المدرستين.

وشهد التعاون الثقافي بين الصين ومؤسسات الإسكندرية مثل المكتبة والمتحف اليوناني الروماني والمتحف الوطني وقلعة قايتباي تطورًا كبيرًا. مؤخرًا، قدّم مركز الإبداع بفوجيان عرضًا ناجحًا في الإسكندرية، وفي غضون شهر من الآن، ستستضيف دار أوبرا الإسكندرية عرضين فنيين صينيين على مستوى عالٍ

العلاقات التجارية مع مصر

فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتجارية التي يوليها الجميع اهتمامًا، شهد العام الماضي زيادة مستمرة في الاستثمارات الصينية في مختلف المجالات في مصر. وفقًا للإحصاءات المصرية، جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار، منها 40% قادمة من الصين.

وقد جذب هذا المشروع نحو 160 شركة صينية تعمل في مجالات متعددة مثل الألياف الزجاجية، مواد البناء الجديدة، معدات النفط، الأجهزة الكهربائية عالية ومنخفضة الضغط، وتصنيع الآلات.

كما أنه في عام 2024، قامت العديد من الشركات الشهيرة مثل ميناء شاندونغ، هايسنس، ونيو هوب بتكثيف استثماراتها في الإسكندرية، ونحن متفائلون جدًا بمستقبل التعاون بين الجانبين. نحن مستعدون للعمل مع جميع الأطراف في المنطقة لتحقيق التوافقات المهمة بين قادة البلدين، ورفع مستوى العلاقات الثنائية نحو الهدف المشترك لبناء مجتمع مصير مشترك في العصر الجديد، ودفع العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر إلى آفاق جديدة.

ولفت إلى أن وزيري خارجية الصين ومصر عقدا مؤخرًا حوارًا استراتيجيًا توصلوا فيه إلى العديد من التوافقات، وفي تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين الصيني والمصري، ودعم الصين في التوجه نحو العالم، ومساعدة مصر في فهم الصين بشكل أفضل، قدم الجميع اليوم مساهمات فعّالة.

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري الخاص للجميع، على تغطيتهم الشاملة لعلاقات الصين ومصر، والعلاقات بين الإسكندرية والصين، وعلى الترويج للتبادل الثقافي والتعليم بين البلدين، وعلى الدعم الكبير الذي قدموه للعمل القنصلي.

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