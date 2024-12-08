الأحد 08 ديسمبر 2024
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سياسة

الاتحاد العام للصحفيين العرب يؤكد على أهمية حماية المؤسسات الصحفية السورية

الاتحاد العام للصحفيين
الاتحاد العام للصحفيين العرب، فيتو

قال الاتحاد العام للصحفيين العرب، إنه يتابع الأوضاع المتسارعة فى سوريا عن كثب وباهتمام شديد، مؤكدًا أهمية حماية الصحفيين السوريين وتمكينهم من أداء عملهم بكل حرية وشفافية وضرورة المحافظة على المؤسسات الصحفية والإعلامية السورية وتجنيبها أي صراعات أو صدامات داخلية نتيجة التطورات الأخيرة في سوريا.

اتحاد الصحفيين العرب


كما دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب إلى انتقال سياسي سلمي للسلطة يحترم تنوع الشعب السوري الشقيق ويحمي جميع المدنيين والأقليات، متمنيًا للشعب السوري الشقيق دوام التقدم والازدهار.
 

أحداث ٨ ديسمبر في سوريا 

وأعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان اليوم الأحد، تاريخ الثامن من ديسمبر من كل عام عيدًا وطنيّا لسوريا.

سقوط نظام بشار الأسد

في ذات السياق، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر قولها: إن الرئيس السورى بشار الأسد، توجه إلى قاعدة حميميم العسكرية بهدف نقله إلى العاصمة الروسية "موسكو".

وأوضح أكسيوس نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن بشار الأسد غادر دمشق الليلة الماضية واعتقدنا أنه كان يخطط للسفر إلى روسيا.

وكان التلفزيون السوري، قد أعلن فى وقت سابق اليوم الأحد، عن سقوط نظام  بشار الأسد، وذلك بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.

أول بيان للمعارضة المسلحة بعد دخول دمشق 

وفي أول بيان لها على التلفزيون الرسمي، أعلنت المعارضة السورية “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”.

وأعلنت المعارضة في البيان إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكانت الفصائل المسلحة قد سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد، بينما تستعد لإلقاء أول بيان لها.

وأعلنت الفصائل بدء “عهد جديد” في سوريا متحدثة عن انتهاء حقبة سوداء في تاريخ البلد.

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الاتحاد العام الصحفيين العرب تطورات الأوضاع في سوريا سوريا

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