الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمحيط الكنائس أثناء الاحتفال بعيد الميلاد

لجنه لطبية امام كنائس
لجنه لطبية امام كنائس

تفقد، منذ قليل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه وفدا طبيا، الخدمات الطبية بمحيط الكنائس وداخلها للإطمئنان علي انتظام تقديم الخدمة وخدمات المبادرات الرئاسية والتوعية والتثقيف الصحي  وخدمات الطؤارئ، وذلك ضمن إجراءات التأمين الطبي للإحتفالات.

 

حيث تابع "دويدار" الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أثناء الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد بمحيط مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأخميم وساقلتة وكنيسة مارجرجس وكنيسة بيت الرحمة.

واطمأن "دويدار" على الخدمات الصحية المقدمة وانتظام عمل الفرق وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية والخدمات الطارئة وتوافر الأدوية والمستلزمات بالعيادات المتنقلة وانتشار فرق التوعية والتثقيف الصحي لتقديم النصائح الصحية  للمواطنين وجاء ذلك بحضور الدكتور باهر نعيم مدير عام طب الأسنان والدكتور مايكل وديد مدير إدارة سوهاج الصحية.

 

وحرص دويدار أثناء تفقد الخدمات علي تقديم التهنئة  للأخوة المسيحيين من المتواجدين ومتلقي الخدمة الطبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيًا المولي عز وجل ان يعيد الأعياد على مصرنا الغالية بالخير والبركات معربًا عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين مسلمين ومسيحيين. 

وتابع: إننا نسيج واحد ونعيش في حب ومودة دائمًا معا منوهًا ان تلك المناسبات والأعياد هي فرصة للتأكيد على متانة وقوة وعمق علاقة المحبة والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن ومؤكدا أن مصر تعتبر نموذجا فريدا في وحدة النسيج الوطني والذي مكنها دوما علي مر العصور من إحباط محاولات أهل الشر من النيل منها.

 

جاء ذلك  بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتورعبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بتكثيف تقديم الخدمات الصحية أثناء احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والتأمين الطبي الكامل وتوفير أوجه الرعاية الصحية للمحتفلين.

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