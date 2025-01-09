الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ذكرى وضع حجر الأساس، أعمال فنية أرخت مشروع السد العالي (فيديو)

فيلم الناس والنيل،
فيلم الناس والنيل، فيتو

 يعد السد العالي واحدًا من أبرز المشروعات القومية الهامة في تاريخ مصر الحديث، ليس فقط على مستوى الإنجاز الهندسي، بل أيضًا في تأثيره العميق على مصر وأهلها. 

وشكل بناء  السد العالي نقطة تحول فارقة في حياة الشعب المصري، وهو ما دفع العديد من الفنانين والمبدعين إلى التأريخ لهذه المرحلة من خلال أعمال فنية، وفي ذكرى وضع حجر الأساس للسد العالي في 9 يناير 1960، نستعرض أبرز الأعمال الفنية التي أرخت لهذه الفترة وهذا المشروع التاريخي.  

 

فيلم الناس والنيل

 وعُرض فيلم "الناس والنيل" لأول مرة في عام 1972، ويُعد واحدًا من أبرز الأعمال الفنية التي تناولت أهمية مشروع السد العالي، وتدور أحداث الفيلم حول عام 1964، حينما كان يتم تحويل مجرى نهر النيل، حيث تستعرض القصة حياة مجموعة من الشخصيات التي تبدأ في استرجاع ذكرياتها وتصوراتها حول الماضي، ويقدم الفيلم شخصية أمين، الطبيب الذي يقرر الالتحاق بالعمل في مشروع السد العالي من أجل خدمة العاملين فيه.

والفيلم من بطولة سعاد حسني، عزت العلايلي، صلاح ذو الفقار، ومحمود المليجي، والعمل من تأليف نيكولاي فيجوروفسكي، والسيناريو والحوار لحسن فؤاد، وهو من إخراج يوسف شاهين.

فيلم الحقيقة العارية

وفيلم من إنتاج عام 1963، تدور أحداث الفيلم حول شخصية آمال، المرشدة السياحية التي تقرر الامتناع عن الزواج بسبب تجربة طلاق والدتها، تذهب آمال مع وفد سياحي لزيارة السد العالي وتقرر تأجيل سفرها إلى الولايات المتحدة، وأثناء وجودها هناك، تلتقي بالمهندس أحمد بالصدفة، وذلك بعد أن كادت تتعرض لحادث، ليقوم أحمد بالتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذها، وتتوالى الأحداث بعد هذا اللقاء.  

والفيلم من بطولة ماجدة، إيهاب نافع، سهام فتحي، فاتن الشوباشي، عبد المنعم إبراهيم، وصلاح نظمي، ومن تأليف محمد عثمان وسيناريو وحوار وجيه نجيب ومن إخراج عاطف سالم.

أغنية حكاية شعب

 ولم يقتصر الاحتفاء بمشروع السد العالي على الأعمال السينمائية  فقط، بل كان للفن الغنائي نصيب أيضًا في تسليط الضوء على هذا المشروع القومي الكبير، حيث قدم الفنان عبد الحليم حافظ أغنيته الشهيرة حكاية شعب التي أصبحت أحد الأيقونات الفنية التي تعكس الكفاح الوطني وراء بناء السد العالي.  

وتتحدث الأغنية عن الجهد الكبير والمثابرة التي بذلها الشعب المصري من أجل إنجاز هذا المشروع، وتتناول في كلماتها نضال الشعب المصري وصموده في مواجهة التحديات،وتقول مطلعها “قولنا هنبني وأدي احنا بنينا السد العالي.. يا استعمار بنيناه بإيدينا السد العالي”.

أغنية قصة سد

وفي ستينيات القرن الماضي، احتفت كوكب الشرق أم كلثوم بمشروع السد العالي، وتعاونت أم كلثوم مع الشاعر عزيز أباظة والملحن رياض السنباطي في تقديم أغنيتها الشهيرة "قصة سد" التي تسرد بفخر قصة بناء السد، بداية من حلم صغير تحول إلى واقع عظيم، وتقول مطلع الأغنية “كان حلما فخاطرًا..فاحتمالًا.. ثم أضحى حقيقة لا خيالا”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السد العالي السد العالي في الفن أعمال فنية عن السد العالي الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي، TOD تطرح أول 3 حلقات من مسلسل سراب

عيد الميلاد المجيد، أفلام سينمائية تناولت حياة المسيح

يروج للتدخين وتعاطي المخدرات، انتقادات بالجملة لمسلسل نقطة سودة

أبرزها لـ فيروز، أغنيات عربية تزين احتفالات عيد الميلاد المجيد
ads

الأكثر قراءة

"علقة ساخنة" لناشئ الزمالك من عامل غرفة الملابس لتقليده احتفال إمام عاشور

حرائق لوس أنجلوس المرعبة تتصدر التريند، والنشطاء: ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فأصابته اللعنة

تعطل مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

قرار قضائي بشأن استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

الموتور سقط في الترعة، 20 صورة ترصد رفع سيارة من أعلى معدية عثمان بشبرا الخيمة

منوعات

المزيد

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

بديل الثانوية العامة.. مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رأى رسول الله جبريل على هيئته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقته بالتبذير والإسراف في الإنفاق

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية