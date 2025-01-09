ذكرى وضع حجر الأساس، أعمال فنية أرخت مشروع السد العالي (فيديو)

يعد السد العالي واحدًا من أبرز المشروعات القومية الهامة في تاريخ مصر الحديث، ليس فقط على مستوى الإنجاز الهندسي، بل أيضًا في تأثيره العميق على مصر وأهلها.

وشكل بناء السد العالي نقطة تحول فارقة في حياة الشعب المصري، وهو ما دفع العديد من الفنانين والمبدعين إلى التأريخ لهذه المرحلة من خلال أعمال فنية، وفي ذكرى وضع حجر الأساس للسد العالي في 9 يناير 1960، نستعرض أبرز الأعمال الفنية التي أرخت لهذه الفترة وهذا المشروع التاريخي.

فيلم الناس والنيل

وعُرض فيلم "الناس والنيل" لأول مرة في عام 1972، ويُعد واحدًا من أبرز الأعمال الفنية التي تناولت أهمية مشروع السد العالي، وتدور أحداث الفيلم حول عام 1964، حينما كان يتم تحويل مجرى نهر النيل، حيث تستعرض القصة حياة مجموعة من الشخصيات التي تبدأ في استرجاع ذكرياتها وتصوراتها حول الماضي، ويقدم الفيلم شخصية أمين، الطبيب الذي يقرر الالتحاق بالعمل في مشروع السد العالي من أجل خدمة العاملين فيه.

والفيلم من بطولة سعاد حسني، عزت العلايلي، صلاح ذو الفقار، ومحمود المليجي، والعمل من تأليف نيكولاي فيجوروفسكي، والسيناريو والحوار لحسن فؤاد، وهو من إخراج يوسف شاهين.

فيلم الحقيقة العارية

وفيلم من إنتاج عام 1963، تدور أحداث الفيلم حول شخصية آمال، المرشدة السياحية التي تقرر الامتناع عن الزواج بسبب تجربة طلاق والدتها، تذهب آمال مع وفد سياحي لزيارة السد العالي وتقرر تأجيل سفرها إلى الولايات المتحدة، وأثناء وجودها هناك، تلتقي بالمهندس أحمد بالصدفة، وذلك بعد أن كادت تتعرض لحادث، ليقوم أحمد بالتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذها، وتتوالى الأحداث بعد هذا اللقاء.

والفيلم من بطولة ماجدة، إيهاب نافع، سهام فتحي، فاتن الشوباشي، عبد المنعم إبراهيم، وصلاح نظمي، ومن تأليف محمد عثمان وسيناريو وحوار وجيه نجيب ومن إخراج عاطف سالم.

أغنية حكاية شعب

ولم يقتصر الاحتفاء بمشروع السد العالي على الأعمال السينمائية فقط، بل كان للفن الغنائي نصيب أيضًا في تسليط الضوء على هذا المشروع القومي الكبير، حيث قدم الفنان عبد الحليم حافظ أغنيته الشهيرة حكاية شعب التي أصبحت أحد الأيقونات الفنية التي تعكس الكفاح الوطني وراء بناء السد العالي.

وتتحدث الأغنية عن الجهد الكبير والمثابرة التي بذلها الشعب المصري من أجل إنجاز هذا المشروع، وتتناول في كلماتها نضال الشعب المصري وصموده في مواجهة التحديات،وتقول مطلعها “قولنا هنبني وأدي احنا بنينا السد العالي.. يا استعمار بنيناه بإيدينا السد العالي”.

أغنية قصة سد

وفي ستينيات القرن الماضي، احتفت كوكب الشرق أم كلثوم بمشروع السد العالي، وتعاونت أم كلثوم مع الشاعر عزيز أباظة والملحن رياض السنباطي في تقديم أغنيتها الشهيرة "قصة سد" التي تسرد بفخر قصة بناء السد، بداية من حلم صغير تحول إلى واقع عظيم، وتقول مطلع الأغنية “كان حلما فخاطرًا..فاحتمالًا.. ثم أضحى حقيقة لا خيالا”.

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