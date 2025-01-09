الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 2، الصادر في 9 يناير 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات خدمية، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبري الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى.



-قرار رئيس الوزراء رقم 4258 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300 متر زمام قرية منشأة المغالقة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح وزارة الموارد المائية والرى لإقامة مخزن معدات رى.



-وقرار رئيس الوزراء رقـم 4259 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن سعد السيد أبو العز شويقة، بمساحة 200 متر مربع زمام عزبة عطا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد.



-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4368 لسنة 2024، بشأن اعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبري الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى فى نطاق محافظتي البحيرة والمنوفية، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف.





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