الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، معتز هشام مجهول النسب في "ولاد الشمس"

معتز هشام، فيتو
معتز هشام، فيتو

تعاقد الفنان الشاب معتز هشام على المشاركة في مسلسل ولاد الشمس، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ويقوم ببطولته كل من الفنانين أحمد مالك وطه الدسوقي، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية أحد الشباب الذين تربوا في دار الأيتام ومجهول النسب.

مسلسل ولاد الشمس

وكان القائمون على مسلسل “ولعة ومفتاحقد  قرروا عودتهم إلى اسم العمل الأصلي، والذي كان قد اشتهر به في البداية وهو “ولاد الشمس”، وتم بدء التصوير تحت هذا الاسم، وجمعت المشاهد الأولى كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في أحد دور رعاية الأطفال.

ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الاثنان ويرتكبان جرائم سرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

صناع مسلسل ولاد الشمس

 مسلسل  "ولاد الشمس"  من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، من  إخراج عصام عبد الحميد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معتز هشام مسلسل ولاد الشمس أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 مسلسلات رمضان رمضان

مواد متعلقة

فرح يوسف صديقة أحمد مالك في ولاد الشمس

ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

أول تصريح لرئيس لبنان الجديد بعد أداء اليمين الدستورية

عمال ستاد القاهرة يكتشفون أعمال سحر قبل لقاء الزمالك وأبو قير (صور)

باستثمارات 100 مليون دولار، مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "إيتيدا" ومجموعة كونيكتا العالمية

جوزيف عون رئيسًا لجمهورية لبنان بـ 99 صوتًا (صور)

منوعات

المزيد

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

مواد الصف الثالث الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقته بالتبذير والإسراف في الإنفاق

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

تعرف على فرض الصيام وفضائله في الشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية