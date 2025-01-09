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حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين في سرقة سائق توك توك بالإكراه بمنشأة ناصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة سائق توك توك بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنشأة ناصر.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب إثر تلقيه طعنة، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين قيام 3 متهمين بالتعدي على سائق وسرقته بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض  علي 3 عاطلين لشخصين منهم معلومات جنائية.


وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح أبيض مطواه، ومبلغ مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة سرقة سائق توك توك قسم شرطة منشأة ناصر

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